20 мая, Могилев /Ольга Емельянова - БЕЛТА/. Открытые республиканские соревнования по мини-гольфу пройдут в Могилеве 21 мая, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении образования, спорта и туризма Могилевского горисполкома.

В состязаниях примут участие команды от каждой области и Минска. В составе дружин по 4 человека. Также пройдет личное первенство. Победителям вручат специальные кубки Федерации мини-гольфа, дипломы и памятные призы.

Это уже второй чемпионат по мини-гольфу республиканского значения, который проходится в Могилеве. Первый состоялся в 2016 году благодаря открытию в областном центре специального поля. Спортивная площадка размером около 20 соток с 18 дорожками построена за средства спонсоров и находится на балансе Могилевского городского предприятия "Управление коммунальных предприятий". Она соответствует всем международным стандартам и позволяет принимать соревнования самого высокого уровня.

Организатором состязания выступает Федерация мини-гольфа при поддержке управления образования, спорта и туризма Могилевского горисполкома.-0-