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Чемпионат Беларуси. 1/2 финала. БГК разгромил «Кронон» и сравнял счет в серии

20.05.2017 17:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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БГК имени Мешкова разгромил «Кронон» во втором матче серии 1/2 финала чемпионата Беларуси.

Чемпионат Беларуси

1/2 финала

БГК им. Мешкова (Брест) – Кронон (Гродно) 36:14 (14:4)

БГК: Пешич, Черепенько, Миятович; Рутенко (5), Бабичев (2), Кулак (2), Криштопанс (5), Юринок (4), Наумук (2), Стойкович (3/2), Шумак (2), Вукич (2), Проданович (3), Разгор (1), Куран (2), Шилович (2).

Кронон: Шелешко, Потоцкий; Зубель, Луня (2), Позняк, Селицкий, Леонов (1), Лукашевич (1), Несвадьба (3/1), Наумик, О. Тарасевич (4), С. Тарасевич (3/1).

Счет в серии: 1-1.

Решающий матч пройдет 21 мая в Бресте. Начало – в 16.00.

 

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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БГК имени Мешкова разгромил «Кронон» во втором матче серии 1/2 финала чемпионата Беларуси.

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