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Чемпионат Беларуси. 1/2 финала. БГК разгромил «Кронон» и сравнял счет в серии
20.05.2017 17:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
БГК имени Мешкова разгромил «Кронон» во втором матче серии 1/2 финала чемпионата Беларуси.
Чемпионат Беларуси
1/2 финала
БГК им. Мешкова (Брест) – Кронон (Гродно) 36:14 (14:4)
БГК: Пешич, Черепенько, Миятович; Рутенко (5), Бабичев (2), Кулак (2), Криштопанс (5), Юринок (4), Наумук (2), Стойкович (3/2), Шумак (2), Вукич (2), Проданович (3), Разгор (1), Куран (2), Шилович (2).
Кронон: Шелешко, Потоцкий; Зубель, Луня (2), Позняк, Селицкий, Леонов (1), Лукашевич (1), Несвадьба (3/1), Наумик, О. Тарасевич (4), С. Тарасевич (3/1).
Счет в серии: 1-1.
Решающий матч пройдет 21 мая в Бресте. Начало – в 16.00.
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БГК имени Мешкова разгромил «Кронон» во втором матче серии 1/2 финала чемпионата Беларуси.
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