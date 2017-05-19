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Футболисты "Минска" и "Днепра" сыграли вничью в первом матче 9-го тура чемпионата Беларуси

20.05.2017 17:56 — Новости Спорта | БелТА  
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20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Минска" и могилевского "Днепра" сыграли вничью в стартовом матче 9-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча на поле столичного стадиона "Трактор" прошла в упорной борьбе, но несмотря на все усилия игрокам обеих команд не удалось поразить ворота - 0:0.

Позже состоятся еще 4 поединка. Центральным из них станет встреча на поле "Борисов-Арены" между БАТЭ и минским "Динамо" (начало в 19.00, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"). Лидер первенства солигорский "Шахтер" примет на своем стадионе футболистов "Слуцка", "Гомель" сыграет у себя дома с новополоцким "Нафтаном", брестское "Динамо" также на своем поле будет соперничать с "Витебском".

Остальные матчи этого тура пройдут в воскресенье, 21 мая: "Неман" (Гродно) - "Крумкачы" (Минск), "Славия" (Мозырь) - "Ислочь" (Минский район), "Городея" - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино).

Положение в лидирующей группе после 8 туров: "Шахтер" - 19 очков (разница мячей - 10-2), "Динамо" (Минск) - 18 (9-2), "Слуцк" - 17 (11-4), БАТЭ - 17 (15-5). -0-

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Встреча на поле столичного стадиона "Трактор" прошла в упорной борьбе, но несмотря на все усилия игрокам обеих команд не удалось поразить ворота - 0:0.

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