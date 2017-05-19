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Игорь Рачковский: «Надо уметь не только красиво приходить, но и красиво уходить»

20.05.2017 17:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Бывший глава ФХБ Игорь Рачковский резюмировал свой уход с поста руководителя федерации

«Надо уметь не только красиво приходить, но и красиво уходить. Не только красиво выигрывать, но и проигрывать. Слово «обида» я не знаю. Честно говорю. Я могу только пожелать всем удачи», – сказал Рачковский в эфире «Беларусь 5».

Сегодня новым председателем ФХБ стал Семен Шапиро.

Игорь Рачковский: «Считаю, я не достиг решения всех основных задач. И объявляю о своей отставке»

«Теперь семья. Only семья». Рачковский ушел, Шапиро пришел

 
 
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Бывший глава ФХБ Игорь Рачковский резюмировал свой уход с поста руководителя федерации «Надо уметь не только красиво приходить, но и красиво уходить.

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