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Игорь Рачковский: «Надо уметь не только красиво приходить, но и красиво уходить»
20.05.2017 17:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Бывший глава ФХБ Игорь Рачковский резюмировал свой уход с поста руководителя федерации
«Надо уметь не только красиво приходить, но и красиво уходить. Не только красиво выигрывать, но и проигрывать. Слово «обида» я не знаю. Честно говорю. Я могу только пожелать всем удачи», – сказал Рачковский в эфире «Беларусь 5».
Сегодня новым председателем ФХБ стал Семен Шапиро.
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Бывший глава ФХБ Игорь Рачковский резюмировал свой уход с поста руководителя федерации «Надо уметь не только красиво приходить, но и красиво уходить.
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