Игорь Рачковский: «Надо уметь не только красиво приходить, но и красиво уходить»

Бывший глава ФХБ Игорь Рачковский резюмировал свой уход с поста руководителя федерации

«Надо уметь не только красиво приходить, но и красиво уходить. Не только красиво выигрывать, но и проигрывать. Слово «обида» я не знаю. Честно говорю. Я могу только пожелать всем удачи», – сказал Рачковский в эфире «Беларусь 5».

Сегодня новым председателем ФХБ стал Семен Шапиро.

Игорь Рачковский: «Считаю, я не достиг решения всех основных задач. И объявляю о своей отставке»

«Теперь семья. Only семья». Рачковский ушел, Шапиро пришел