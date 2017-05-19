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БАТЭ – «Динамо» Минск. Милунович выйдет с первых минут, Родионов – вне заявки
20.05.2017 18:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стали известны составы БАТЭ и минского «Динамо» на матч 9 тура чемпионата Беларуси
БАТЭ: Щербицкий, Жавнерчик, Поляков, Милунович, Стасевич, Володько, Кендыш, Иванич, Яблонский, Березкин, Гордейчук.
Запасные: Чичкан, А.Володько, Рушевич, Пикк, Шкурдюк, Джигеро, Гвилия.
Динамо Минск: Климович, Сачивко, Галович, Бегунов, Швецов, Лукич, Нойок, Быков, Капленко, Хващинский, Сарока.
Запасные: Игнатович, Кузьменок, Остроух, Премудров, Демидович, Кийко, Лекович.
Матч начнется в 19.00 в Борисове.
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Стали известны составы БАТЭ и минского «Динамо» на матч 9 тура чемпионата Беларуси БАТЭ: Щербицкий, Жавнерчик, Поляков, Милунович, Стасевич, Володько, Кендыш,...
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