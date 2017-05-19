﻿ Канада обыграла Россию в полуфинале ЧМ-2017, проигрывая 0:2 после второго периода. 21.by
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Канада обыграла Россию в полуфинале ЧМ-2017, проигрывая 0:2 после второго периода

20.05.2017 18:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сборная Канады одержала волевую победу над сборной России (4:2) в полуфинале ЧМ-2017.

После второго периода российская команда вела в счете 2:0 благодаря голам Евгения Кузнецова и Никиты Гусева.

Однако в третьем периоде канадцы забросили четыре безответные шайбы и одержали победу в матчи. По итогам третьего отрезка игры Канада перебросала Россию 19:5.

В финале Канада сыграет с победителем пары Швеция – Финляндия.

 
 
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Сборная Канады одержала волевую победу над сборной России (4:2) в полуфинале ЧМ-2017.

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