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Канадцы победили россиян и вышли в финал чемпионата мира по хоккею
20.05.2017 18:47 — Новости Спорта | БелТА
Во время игры
20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Канады стали первыми финалистами чемпионата мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в Кельне в первом полуфинале канадцы проигрывали команде России перед третьим периодом со счетом 0:2, но сумели отыграться и добиться волевой виктории со счетом 4:2.
Соперник канадцев определится сегодня поздно вечером после скандинавского полуфинального дерби Швеция - Финляндия.-0-
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Сегодня в Кельне в первом полуфинале канадцы проигрывали команде России перед третьим периодом со счетом 0:2, но сумели отыграться и добиться волевой виктории со...
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