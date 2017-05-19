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Канадцы победили россиян и вышли в финал чемпионата мира по хоккею

20.05.2017 18:47 — Новости Спорта | БелТА  
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Канадцы победили россиян и вышли в финал чемпионата мира по хоккею
Во время игры

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Канады стали первыми финалистами чемпионата мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Кельне в первом полуфинале канадцы проигрывали команде России перед третьим периодом со счетом 0:2, но сумели отыграться и добиться волевой виктории со счетом 4:2.

Соперник канадцев определится сегодня поздно вечером после скандинавского полуфинального дерби Швеция - Финляндия.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в Кельне в первом полуфинале канадцы проигрывали команде России перед третьим периодом со счетом 0:2, но сумели отыграться и добиться волевой виктории со...

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Канада обыграла Россию в полуфинале ЧМ-2017, проигрывая 0:2 после второго периода
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