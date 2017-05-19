|
Сборная России по хоккею проиграла канадцам
20.05.2017 18:48 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 мая — Sputnik. Хоккеисты сборной России уступили команде Канады в полуфинале чемпионата мира, несмотря на то, что после двух периодов российская сборная вела 2:0.
81-й чемпионат мира по хоккею проходит с 5 по 21 мая 2017 года в двух странах — Германии и Франции.
Встреча, состоявшаяся в субботу в немецком Кельне, завершилась со счетом 4:2 (0:0, 0:2, 4:0) в пользу канадцев. При этом четвертую шайбу канадцы забили в пустые ворота.
На шайбы Евгения Кузнецова (33-я минута) и Никиты Гусева (35) у команды Олега Знарка канадцы ответили точными бросками Марка Шайфли (41), Нэтана Маккиннона (56), Райана О'Райлли (57) и Шона Кутюрье (59). Данная встреча стала для соперников 17-й в рамках чемпионатов мира, в восьми матчах победа оставалась за россиянами, в девяти — за канадцами.
"Второй период был наш, в третьем — сильнее канадцы. Нельзя играть половину периода в меньшинстве. Расплата за небрежности была неизбежна", — так прокомментировал матч председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
Хоккеисты сборной России показывали хорошую игру в полуфинальном матче чемпионата мира-2017 с канадцами и вполне могли победить, больно проигрывать такой матч, заявил глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.
"Больно проигрывать матч, который могли выигрывать. Хорошо играли, а потом пошли удаления, еще до игры сказал, что все будет зависеть от удалений, от дисциплины. Еще раз скажу, мы вполне могли обыгрывать Канаду", — сказал Третьяк журналистам.
Второй финалист определится в матче между командами Швеции и Финляндии. Проигравшая в этом полуфинале команда станет соперником сборной России в матче за бронзовые награды, который пройдет в воскресенье в 17:15. Битва за главный трофей начнется в 21:45.
© Фото: личный архив
Более чем скромное выступление белорусской сборной никак не отразилось на шансах Минска наравне с Ригой стать
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Второй финалист Чемпионата мира по хоккею 2017 года определится в матче между командами Швеции и Финляндии.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии