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«Минск» – «Днепр». Матч посетили 150 зрителей, повторен антирекорд посещаемости сезона
20.05.2017 19:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Минск» и «Днепр» сыграли вничью 0:0 в матче 9-го тура чемпионата Беларуси.
Встречу на трибунах столичного стадиона «Трактор», согласно официальному протоколу, посетили всего 150 человек.
Данная цифра идентична наихудшему показателю предыдущего сезона высшей лиги: матч 25-го тура «Нафтан» 0– «Крумкачы» (1:0) на «Атланте» также собрал 150 зрителей.
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«Минск» и «Днепр» сыграли вничью 0:0 в матче 9-го тура чемпионата Беларуси.
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