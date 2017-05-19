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«Минск» – «Днепр». Матч посетили 150 зрителей, повторен антирекорд посещаемости сезона

20.05.2017 19:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Минск» и «Днепр» сыграли вничью 0:0 в матче 9-го тура чемпионата Беларуси.

Встречу на трибунах столичного стадиона «Трактор», согласно официальному протоколу, посетили всего 150 человек.

Данная цифра идентична наихудшему показателю предыдущего сезона высшей лиги: матч 25-го тура «Нафтан» 0– «Крумкачы» (1:0) на «Атланте» также собрал 150 зрителей.

 
Теги: Минск
 
 
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«Минск» и «Днепр» сыграли вничью 0:0 в матче 9-го тура чемпионата Беларуси.

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