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БАТЭ – «Динамо» Минск. Болельщики вывесили баннер в поддержку Капского 

20.05.2017 19:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Болельщики БАТЭ на матче 9-го тура чемпионата Беларуси против минского «Динамо» растянули баннер в поддержку председателя правления клуба Анатолия Капского, который имеет проблемы со здоровьем.

«Анатолич! С вами тысячи сердец!», – сообщается на баннере.

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Болельщики БАТЭ на матче 9-го тура чемпионата Беларуси против минского «Динамо» растянули баннер в поддержку председателя правления клуба Анатолия Капского,...

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