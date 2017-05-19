ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

БАТЭ – «Динамо» Минск. Уровень шума составил 123 децибела, установлен рекорд Беларуси

20.05.2017 19:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

На 10-й минуте матча 9-го тура чемпионата Беларуси БАТЭ – «Динамо» Минск был измерен уровень шума болельщиков на стадионе

Замер специальным прибором показал 123 децибела. Об этом в эфире «Беларусь 5» сообщил комментатор Евгений Табула.

Таким образом, побит рекорд Беларуси, который был установлен на игре «Крумкачы» – БАТЭ 21 апреля. Тогда показатель достиг 117 децибел.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На 10-й минуте матча 9-го тура чемпионата Беларуси БАТЭ – «Динамо» Минск был измерен уровень шума болельщиков на стадионе Замер специальным прибором показал 123...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Сборная России по хоккею проиграла канадцам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика