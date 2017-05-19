БАТЭ – «Динамо» Минск. Уровень шума составил 123 децибела, установлен рекорд Беларуси

На 10-й минуте матча 9-го тура чемпионата Беларуси БАТЭ – «Динамо» Минск был измерен уровень шума болельщиков на стадионе

Замер специальным прибором показал 123 децибела. Об этом в эфире «Беларусь 5» сообщил комментатор Евгений Табула.

Таким образом, побит рекорд Беларуси, который был установлен на игре «Крумкачы» – БАТЭ 21 апреля. Тогда показатель достиг 117 децибел.