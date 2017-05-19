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БАТЭ – «Динамо» Минск. Уровень шума составил 123 децибела, установлен рекорд Беларуси
20.05.2017 19:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
На 10-й минуте матча 9-го тура чемпионата Беларуси БАТЭ – «Динамо» Минск был
Замер специальным прибором показал 123 децибела. Об этом в эфире «Беларусь 5» сообщил комментатор Евгений Табула.
Таким образом, побит рекорд Беларуси, который был установлен на игре «Крумкачы» – БАТЭ 21 апреля. Тогда
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На 10-й минуте матча 9-го тура чемпионата Беларуси БАТЭ – «Динамо» Минск был измерен уровень шума болельщиков на стадионе Замер специальным прибором показал 123...
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