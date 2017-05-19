ЕОК утвердил сроки проведения Евроигр-2019 в Минске

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На заседании исполкома Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) в столице Македонии Скопье утверждены сегодня сроки проведения II Европейских игр в Минске в 2019 году. Такая информация размещена на сайте Национального олимпийского комитета, cообщает корреспондент БЕЛТА.

Исполком ЕОК пришел к соглашению, что открытие спортивного форума состоится на минском стадионе "Динамо" 20 июня, соревновательная часть пройдет с 21 по 30 июня 2019 года.

На стадионе "Динамо", который сейчас находится в стадии реконструкции, кроме церемонии закрытия и открытия Евроигр, пройдут соревнований по легкой атлетике. Члены исполкома ЕОК подтвердили включение этого популярного вида спорта в программу форума.

Наиболее крупное крытое спортивное сооружение столицы - "Минск-Арена" - примет в июне 2019-го турниры по спортивной и художественной гимнастике, акробатке и прыжкам на батуте.

Соревнования по велоспорту на треке и бадминтону пройдут на велодроме "Минск-Арены", а на конькобежном стадионе будет организована зона разминки. В программу Евроигр включен также велоспорт на шоссе (соревнования состоятся по дорогам Минска), но решено не проводить турниры по BMX, который присутствовал на первых Евроиграх в Баку.

"Чижовка-Арена" станет на время Евроигр в Минске родной для представителей борьбы (вольной, греко-римской и женской), а также самбо. Боксеры определят сильнейших на Евроиграх во дворце спорта "Уручье".

Минский Дворец спорта примет турниры по каратэ и дзюдо. На Palova-арена у Дворца спорта состоятся соревнования по баскетболу 3х3, а на площадках спортивно-оздоровительного комплекса "Олимпийский" планируется разыграть медали по пляжному футболу и пляжному волейболу.

Соревнования по гребле на байдарках и каноэ состоятся на гребном канале в Заславле, где в июле 2016-го прошел чемпионат мира среди юниоров. Турнир по пулевой стрельбе примет комплекс "Sporting club", сильнейших в стрельбе из лука определят на базе ФК "Минск", турнир по настольному теннису состоится в Falcon club.

На заседании исполкома ЕОК в Скопье подтверждено, что 11 из 16 видов спорта станут квалификационными к летним Олимпийским играм 2020 года. Исключение составят гимнастика и борьба (в этих видах спорта отбор на Игры пройдет отдельно), а также баскетбол 3х3, самбо и пляжный футбол, не входящие в олимпийскую программу.

Спортсмены предстоящих Евроигр разместятся в студенческой деревне по проспекту Дзержинского. Ожидается, что во II летних Европейских играх примут участие 4 тыс. атлетов и 2 тыс. официальных лиц.-0-