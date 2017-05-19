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БАТЭ – «Динамо» Минск. Матч посетили 7553 зрителя
20.05.2017 20:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Матч девятого тура чемпионата Беларуси БАТЭ – «Динамо» Минск посетили 7553 зрителя
Игра проходит на «Борисов-Арене», которая вмещает более 13 тысяч зрителей.
Напомним, антрирекорд по посещаемости белорусского класико в Борисове принадлежит игре в рамках Кубка Беларуси. В 2015-м году полуфинальный матч БАТЭ – «Динамо» посетили 5421 человек.
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Матч девятого тура чемпионата Беларуси БАТЭ – «Динамо» Минск посетили 7553 зрителя Игра проходит на «Борисов-Арене», которая вмещает более 13 тысяч зрителей.
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