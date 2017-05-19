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Евроигры-2019 в Минске пройдут под девизом Bright you

20.05.2017 20:46 — Новости Спорта | БелТА  
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20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предстоящие II Европейские игры 2019 года в Минске пройдут под девизом Bright you ("Яркий ты"), сообщили корреспонденту БЕЛТА в Национальном олимпийском комитете Беларуси.

Этот девиз представила на заседании Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) в Скопье белорусская делегация. В сокращенном виде он будет обозначаться как BY.

Также сообщается, что Георгий Катулин, занимавший ранее должность генерального секретаря НОК Беларуси, возглавит дирекцию Евроигр-2019. Нынешний генеральный секретарь НОК Беларуси Анатолий Котов станет его заместителем. Первый вице-президент НОК Андрей Асташевич будет включен в состав исполнительный комитет EOК в качестве представителя организаторов вторых Евроигр. Сергей Шаблыко утвержден в качестве спортивного директора предстоящего в 2019 году спортивного форума.

Как сообщалось, председателем оргкомитета Евроигр-2019 назначен премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков.

В Скопье также достигнута договореннсоть, что EOК берет на себя оплату проезда спортсменов и официальных лиц Национальных олимпийских комитетов, в то время как Беларусь покроет расходы на пребывание в Минске.

"Подготовка ко II Европейским играм уже ведется серьезная, необходимо продолжать упорно трудиться, чтобы сделать проект исключительным и запоминающимся. Заседание исполкома ЕОК получилось продуктивным, и уверен, что подготовка к Евроиграм в Минске будет идти в правильном направлении", - заявил исполняющий обязанности президента ЕОК Янез Кочианчич.

Беларусь получила право проведения II Европейских игр на 45-м заседании Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов, которое в октябре 2016 года состоялось в Минске. I Европейские игры прошли в июне 2015 года в столице Азербайджана Баку, на которых белорусские атлеты завоевали 43 награды.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Этот девиз представила на заседании Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) в Скопье белорусская делегация. В сокращенном виде он будет обозначаться как BY.

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