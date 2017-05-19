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Александр Ермакович: «Главное – победа. О качестве игры будем думать позже»

20.05.2017 21:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал победу над минским «Динамо» (1:0) в матче девятого тура чемпионата Беларуси

– Последнюю игру очень неудачно сыграли. Важно было реабилитироваться. Соперник был подходящий. Важно было победить. Благодарен ребятам. Понятно, что есть вопросы по организации игры. Хочется всегда более качественную игру показывать. Но главное – победа. А о качестве игры будем думать позже.

Да, больше вопросов к атаке. А в обороне достаточно надежно сыграли. Но в первом тайме были неприятные моменты. Хотя там больше мы сами себе привозили.

– Матч получился не особо обильным на голевые моменты. Можно сказать – даже скучным. Ожидали такого развития?

– Мы ожидали всякого сценария матча, но нельзя точно предвидеть, как он пойдет. Нужно ждать любого варианта развития. А как бы не было скучено или нет – важно, что победили.

 
 
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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал победу над минским «Динамо» (1:0) в матче девятого тура чемпионата Беларуси – Последнюю игру очень...

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