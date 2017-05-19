Сергей Новиков: «Сейчас это ответ тем, кто горазд порассуждать на тему, что близится крах чемпиона и его идет история славная на спад»

Журналист Сергей Новиков прокомментировал победу БАТЭ над минским «Динамо» (1:0) в матче 9 тура чемпионата Беларуси

«Триллер сегодня на нашу долю не достался. Правда? Матч получился довольно простым. БАТЭ докатил эту игру до победы, сыграв по счету. «Динамо» попыталось сделать то, что должно было. В меру сил и возможностей. Они играли второй тайм с позиции силы и старались наступать. И силы этой не хватило для того, чтобы мяч этот отквитать.

А БАТЭ делал то, что и можно было предполагать. Играл на контратаках. Но при этом имел несколько шансов отличиться. Из прошлых класико этот матч выбивается тем, что обошлось без судейских казусов. Алексея Кульбакова можно поздравлять. Хотя на каком-то отрезке он игру вскипятил. Пару фолов он пропустил. Но потом сам же грамотно страсти погасил.

Две победы над «Динамо» и «Шахтером» – такого не было в прошлом сезоне в первом круге. В прошлом сезоне БАТЭ вообще в класико «Динамо» не обыгрывал. А сейчас все это есть. Сейчас это ответ тем, кто горазд порассуждать на тему, что близится крах чемпиона и его идет история славная на спад. Но с другой стороны игра БАТЭ сегодняшняя эстетов не удовлетворяет. С точкие зрения содержания игры и у тренера будут претензии к игрокам», – сказал Новиков в эфире «Беларусь 5».