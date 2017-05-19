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Сергей Гуренко: «Что не получилось? Не получилось реализовать эпизоды, которые мы создали»
20.05.2017 21:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал поражение от БАТЭ (0:1) в матче 9 тура чемпионата Беларуси
– Сергей Витальевич, что сегодня не получилось?
– Не получилось? Не получилось реализовать те эпизоды, которые мы создавали.
– Вы считаете, что их было много?
– Считаю, что они были и были реальные до завершения. И во многих эпизодах есть свои нюансы.
– Впереди матч с «Шахтером». Буквально через 4 дня. Успеет ли команда физически и психологически перестроиться?
– Перестроиться?
– Переключится на матч с «Шахтером» и физически, и психологически.
– Такой странный вопрос. Конечно, успеют.
– Спасибо большое. До свидания.
– Пожалуйста. До свидания, – сказал Гуренко в эфире «Беларусь 5».
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал поражение от БАТЭ (0:1) в матче 9 тура чемпионата Беларуси – Сергей Витальевич, что сегодня не...
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