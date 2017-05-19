ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сергей Гуренко: «Что говорил арбитрам? Я поблагодарил их за судейство и напомнил, что они не зря рефери ФИФА»

20.05.2017 21:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал поражение от БАТЭ (0:1) в матче 9 тура чемпионата Беларуси

– Мне понравилась игра обеих команд. Был живой футбол. Матч держал в напряжении. Мы проиграли. БАТЭ сумел реализовать свой момент, а мы не сумели.

– Объясните замену Быкова, который был самым активным, но вы его заменили на защитника.

– Во-первых, я поменял Быкова по той причине, что Стасевич стал проседать, я решил освежить и выпустил игрока, у которого хороший удар и хорошая подача. Именно усилить атакующую игру. Быков – не чистый левша, поэтому я выпустил Остроуха для усиления атакующей игры.

– Как оцените игру Остроуха. Удалось ли усилить?

– Остроух немного времени провел на этой позиции, потому что получил травму Сачивко. И мне пришлось его переместить в зону центрального защитника. На фланг вышел Нойок.

– Вы после игры подошли к судьям. Что вы им говорили?

– Не про Tribuna.com, конечно, разговаривал. Я их поблагодарил за судейство и, конечно, напомнил, что они не зря рефери категории ФИФА, которыми просто так не становятся. Если вам интересно (обращаясь к Максиму Березинскому), можете у них спросить.

– Следующий матч с «Шахтером», не маловато ли времени на подготовку?

– У «Шахтера» столько же времени. Не вижу никаких проблем. Все в голове.

– Вы знали, что «Динамо» до этого на «Борисов-Арене» не проигрывало БАТЭ? Учитывали ли этот факт перед игрой?

– Вы знаете, я такими глупостями даже не занимаюсь, у меня нет времени смотреть эту статистику. Немножко другим занят, – сказал Гуренко на послематчевой пресс-конференции.

Матч обслуживала судейская бригада во главе с Алексеем Кульбаковым.

 
 
Ссылка на источник 73
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал поражение от БАТЭ (0:1) в матче 9 тура чемпионата Беларуси – Мне понравилась игра обеих команд.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Белоруска Татьяна Мацко завоевала золотую медаль на ЧЕ по самбо в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика