Сергей Гуренко: «Что говорил арбитрам? Я поблагодарил их за судейство и напомнил, что они не зря рефери ФИФА»

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал поражение от БАТЭ (0:1) в матче 9 тура чемпионата Беларуси

– Мне понравилась игра обеих команд. Был живой футбол. Матч держал в напряжении. Мы проиграли. БАТЭ сумел реализовать свой момент, а мы не сумели.

– Объясните замену Быкова, который был самым активным, но вы его заменили на защитника.

– Во-первых, я поменял Быкова по той причине, что Стасевич стал проседать, я решил освежить и выпустил игрока, у которого хороший удар и хорошая подача. Именно усилить атакующую игру. Быков – не чистый левша, поэтому я выпустил Остроуха для усиления атакующей игры.

– Как оцените игру Остроуха. Удалось ли усилить?

– Остроух немного времени провел на этой позиции, потому что получил травму Сачивко. И мне пришлось его переместить в зону центрального защитника. На фланг вышел Нойок.

– Вы после игры подошли к судьям. Что вы им говорили?

– Не про Tribuna.com, конечно, разговаривал. Я их поблагодарил за судейство и, конечно, напомнил, что они не зря рефери категории ФИФА, которыми просто так не становятся. Если вам интересно (обращаясь к Максиму Березинскому), можете у них спросить.

– Следующий матч с «Шахтером», не маловато ли времени на подготовку?

– У «Шахтера» столько же времени. Не вижу никаких проблем. Все в голове.

– Вы знали, что «Динамо» до этого на «Борисов-Арене» не проигрывало БАТЭ? Учитывали ли этот факт перед игрой?

– Вы знаете, я такими глупостями даже не занимаюсь, у меня нет времени смотреть эту статистику. Немножко другим занят, – сказал Гуренко на послематчевой пресс-конференции.

Матч обслуживала судейская бригада во главе с Алексеем Кульбаковым.