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БАТЭ обошел минское «Динамо» и поднялся на 2-е место в таблице чемпионата

20.05.2017 21:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В матче девятого тура чемпионата Беларуси БАТЭ на своем поле победил минское «Динамо» (1:0) и поднялся на второе место в таблице, набрав 20 очков

Борисовчане обошли «Динамо», у которого третье место и 18 очков в активе.

На первой строчке «Шахтер» – 22 очка. Сегодня подопечные Олега Кубарева победили «Слуцк» (2:1).

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В матче девятого тура чемпионата Беларуси БАТЭ на своем поле победил минское «Динамо» (1:0) и поднялся на второе место в таблице, набрав 20 очков Борисовчане обошли...

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