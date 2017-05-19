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БАТЭ обошел минское «Динамо» и поднялся на 2-е место в таблице чемпионата
20.05.2017 21:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче девятого тура чемпионата Беларуси БАТЭ на своем поле победил минское «Динамо» (1:0) и поднялся на второе место в таблице, набрав 20 очков
Борисовчане обошли «Динамо», у которого третье место и 18 очков в активе.
На первой строчке «Шахтер» – 22 очка. Сегодня подопечные Олега Кубарева победили «Слуцк» (2:1).
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В матче девятого тура чемпионата Беларуси БАТЭ на своем поле победил минское «Динамо» (1:0) и поднялся на второе место в таблице, набрав 20 очков Борисовчане обошли...
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