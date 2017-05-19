БАТЭ победил минское "Динамо", "Шахтер" выиграл у футболистов "Слуцка" в чемпионате Беларуси

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовский БАТЭ победил минское "Динамо" с минимальным счетом 1:0 в центральном матче 9-го тура футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первый тайм встречи на поле "Борисов-Арены" прошел с небольшим преимуществом хозяев, которые действовали чуть более быстрее и увереннее минчан. Превосходство борисовчан воплотилось в гол за 5 минут до перерыва, когда Максим Володько с левого фланга атаки сделал точную передачу в центр штрафной площади гостей и капитан БАТЭ Игорь Стасевич четким ударом поразил ворота Андрея Климовича. Во второй половине игры динамовцы пошли в атаку большими силами, имели несколько отличных возможностей для взятия ворот, но в концовке голевых эпизодов минчан подводило исполнительское мастерство. Борисовская дружина обошла минских динамовцев, и вышла на вторую позицию в турнирной таблице.

Лидерство сохранил солигорский "Шахтер", одолевший у себя дома футболистов "Слуцка" - 2:1. Все голы в этой встрече были забиты в конце второго тайма. На 71-й минуте хорватский легионер хозяев поля Любан Црепуля реализовал пенальти, за минуту до окончания основного времени Александр Яцкевич восстановил равновесие, а в компенсированное время победу "Шахтеру" принес точный удар Дениса Лаптева.

Хозяева добились побед еще в двух матчах: футболисты "Гомеля" уверенно переиграли новополоцкий "Нафтан" - 3:1, а брестское "Динамо" взяло верх над гостями из "Витебска" - 2:0.

Футболисты "Минска" и могилевского "Днепра" сыграли вничью на поле столичного стадиона "Трактор" - 0:0.

Остальные матчи этого тура пройдут в воскресенье, 21 мая: "Неман" (Гродно) - "Крумкачы" (Минск), "Славия" (Мозырь) - "Ислочь" (Минский район), "Городея" - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино).

Положение в лидирующей группе после субботних игр: "Шахтер" - 22 очка (разница мячей - 12-3), БАТЭ - 20 (16-5), "Динамо" (Минск) - 18 (9-3), "Слуцк" - 17 (12-5). -0-