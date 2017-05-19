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Сергей Гуренко: «Возвращение Рассадкина в основу? Это невозможно ни при одном тренере «Динамо»
20.05.2017 22:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко рассказал о том, возможно ли возвращение форварда Глеба Рассадкина в основной состав
– Возможно ли возвращение Рассадкина при вас в основной состав?
– Возвращение Рассадкина невозможно ни при одном тренере.
– Это связано с игровыми качествами или по другим причинам?
– Это решение руководства клуба, – сказал Гуренко после матча с БАТЭ.
Напомним, в настоящее время Рассадкин выступает за дубль «Динамо».
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко рассказал о том, возможно ли возвращение форварда Глеба Рассадкина в основной состав – Возможно ли возвращение...
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