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Сергей Гуренко: «Возвращение Рассадкина в основу? Это невозможно ни при одном тренере «Динамо»

20.05.2017 22:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко рассказал о том, возможно ли возвращение форварда Глеба Рассадкина в основной состав

– Возможно ли возвращение Рассадкина при вас в основной состав?

– Возвращение Рассадкина невозможно ни при одном тренере.

– Это связано с игровыми качествами или по другим причинам?

– Это решение руководства клуба, – сказал Гуренко после матча с БАТЭ.

Напомним, в настоящее время Рассадкин выступает за дубль «Динамо».

«Он был бы одним из лучших в номинации «Нападающий оборонительного плана». От кого отказывается «Динамо»

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко рассказал о том, возможно ли возвращение форварда Глеба Рассадкина в основной состав – Возможно ли возвращение...

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