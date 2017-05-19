Сергей Гуренко: «Возвращение Рассадкина в основу? Это невозможно ни при одном тренере «Динамо»

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко рассказал о том, возможно ли возвращение форварда Глеба Рассадкина в основной состав

– Возможно ли возвращение Рассадкина при вас в основной состав?

– Возвращение Рассадкина невозможно ни при одном тренере.

– Это связано с игровыми качествами или по другим причинам?

– Это решение руководства клуба, – сказал Гуренко после матча с БАТЭ.

Напомним, в настоящее время Рассадкин выступает за дубль «Динамо».

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