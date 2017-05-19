Александр Ермакович: «Антирекорд посещаемости класико? Может, время неудобное. Может, качество нашей игры не устраивает»

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал антирекордную посещаемость «Борисов-Арены» на сегодняшнем матче с минским «Динамо» (1:0)

– Сегодня был антирекорд по посещаемости (7553 зрителя). Статус класико падает? Или с чем это еще связано?

– Не знаю. Наверное, все вместе. Может, время неудобное. Может, качество нашей игры не устраивает. Мы рады тем, кто приходит и кто нас поддерживает. Сегодня была хорошая поддержка, за что мы и благодарны, – сказал Ермакович.

БАТЭ – «Динамо». Матч посетили 7553 зрителя, что стало худшим показателем посещаемости класико на «Борисов-Арене» за 4 года