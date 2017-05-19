|
Александр Ермакович: «Антирекорд посещаемости класико? Может, время неудобное. Может, качество нашей игры не устраивает»
20.05.2017 22:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал антирекордную посещаемость «Борисов-Арены» на сегодняшнем матче с минским «Динамо» (1:0)
– Сегодня был антирекорд по посещаемости (7553 зрителя). Статус класико падает? Или с чем это еще связано?
– Не знаю. Наверное, все вместе. Может, время неудобное. Может, качество нашей игры не устраивает. Мы рады тем, кто приходит и кто нас поддерживает. Сегодня была хорошая поддержка, за что мы и благодарны, – сказал Ермакович.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Ермакович: «Антирекорд посещаемости класико? Может, время неудобное. Может, качество нашей игры не устраивает»
Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал антирекордную посещаемость «Борисов-Арены» на сегодняшнем матче с минским «Динамо» (1:0) – Сегодня был...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии