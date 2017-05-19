Николай Ходасевич: «Мы начинаем волноваться: чуть больше месяца до старта БАТЭ в еврокубках. И игры по-прежнему нет»

Журналист и комментатор Николай Ходасевич поделился мнением об игре БАТЭ в матче с минским «Динамо» (1:0) в рамках 9 тура чемпионата Беларуси

«Результаты класико на «Борисов-Арене»: Ермакович говорит, что главное – результат на данный момент. А игра придет. И тут мы начинаем волноваться. Потому что чуть больше месяца остается до старта БАТЭ в еврокубках. И игры по-прежнему нет. Мы видим, что Милунович находится еще далеко от оптимальных кондиций. Возможно, он их подтянет. Но в то же время его травматичность нас может смущать.

А что касается атакующего потенциала, то эта одна комбинация, которую мы видели с завершающим ударом Игоря Стасевича, и, конечно, если применять критерии еврокубковые, то БАТЭ пока не готов на большие свершения и попадания в групповой турнир. Но тренерский штаб уверен, что качеством футбола будут заниматься по ходу. Где-нибудь в ближайший месяц. Так что – это процесс ожидания», – сказал Ходасевич.

Александр Ермакович: «Главное – победа. О качестве игры будем думать позже»