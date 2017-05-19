ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Николай Ходасевич: «Мы начинаем волноваться: чуть больше месяца до старта БАТЭ в еврокубках. И игры по-прежнему нет»

20.05.2017 22:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Журналист и комментатор Николай Ходасевич поделился мнением об игре БАТЭ в матче с минским «Динамо» (1:0) в рамках 9 тура чемпионата Беларуси

«Результаты класико на «Борисов-Арене»: Ермакович говорит, что главное – результат на данный момент. А игра придет. И тут мы начинаем волноваться. Потому что чуть больше месяца остается до старта БАТЭ в еврокубках. И игры по-прежнему нет. Мы видим, что Милунович находится еще далеко от оптимальных кондиций. Возможно, он их подтянет. Но в то же время его травматичность нас может смущать.

А что касается атакующего потенциала, то эта одна комбинация, которую мы видели с завершающим ударом Игоря Стасевича, и, конечно, если применять критерии еврокубковые, то БАТЭ пока не готов на большие свершения и попадания в групповой турнир. Но тренерский штаб уверен, что качеством футбола будут заниматься по ходу. Где-нибудь в ближайший месяц. Так что – это процесс ожидания», – сказал Ходасевич.

Александр Ермакович: «Главное – победа. О качестве игры будем думать позже»

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Журналист и комментатор Николай Ходасевич поделился мнением об игре БАТЭ в матче с минским «Динамо» (1:0) в рамках 9 тура чемпионата Беларуси «Результаты класико на...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Александр Ермакович: «Антирекорд посещаемости класико? Может, время неудобное. Может, качество нашей игры не устраивает»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика