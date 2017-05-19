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Канада и Швеция сыграют в финале ЧМ-2017, Россия и Финляндия – в матче за 3-е место

20.05.2017 22:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сборная Швеции переиграла сборную Финляндии (4:1) во втором полуфинале ЧМ-2017.

Таким образом, шведская команда сыграет в финале турнира против сборной Канады.

В матче за третье место сборная России встретится со сборной Финляндии.

Обе встречи пройдут завтра, 21 мая. Игра за бронзу начнется в 17:15 по белорусскому времени, финал – в 21:45.

 
 
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Сборная Швеции переиграла сборную Финляндии (4:1) во втором полуфинале ЧМ-2017.

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