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Канада и Швеция сыграют в финале ЧМ-2017, Россия и Финляндия – в матче за 3-е место
20.05.2017 22:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сборная Швеции переиграла сборную Финляндии (4:1) во втором полуфинале ЧМ-2017.
Таким образом, шведская команда сыграет в финале турнира против сборной Канады.
В матче за третье место сборная России встретится со сборной Финляндии.
Обе встречи пройдут завтра, 21 мая. Игра за бронзу начнется в 17:15 по белорусскому времени, финал – в 21:45.
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Сборная Швеции переиграла сборную Финляндии (4:1) во втором полуфинале ЧМ-2017.
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