Канада и Швеция сыграют в финале ЧМ-2017, Россия и Финляндия – в матче за 3-е место

Сборная Швеции переиграла сборную Финляндии (4:1) во втором полуфинале ЧМ-2017.

Таким образом, шведская команда сыграет в финале турнира против сборной Канады.

В матче за третье место сборная России встретится со сборной Финляндии.

Обе встречи пройдут завтра, 21 мая. Игра за бронзу начнется в 17:15 по белорусскому времени, финал – в 21:45.