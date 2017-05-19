Евгений Яблонский: «В этом году борьба за чемпионство будет еще жестче»

Хавбек БАТЭ Евгений Яблонский прокомментировал победу над минским «Динамо» (1:0) в матче 9-го тура национального чемпионата

– У нас реализация моментов получилась лучше, чем у «Динамо». Но в целом — тяжелый матч, без явных моментов. Слава богу, что мы забили гол и добились очень важной победы.

– Соответствует ли игра афише «класико»?

– Я думаю, что да. И людей собралось больше, чем на обычную игру, интрига была в таблице. Думаю, что эта игра по праву называется «класико».

– После «Слуцка» был какой-то разбор полетов?

– Мы все взрослые люди, обсудили поражение. Была теория, обсудили ошибки. Знали, что следующая игра будет очень важная. Если бы мы нервничали, у нас бы ничего не получилось.

– Как думаешь, в этом году БАТЭ не так просто достанется чемпионство?

– Не думаю, что нам каждый год чемпионство дается легко. В этом году борьба будет еще жестче. Все команды подравниваются, наши соперники усилились. Так что думаю, этот сезон будет интересным, – сказал Яблонский.