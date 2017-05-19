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Евгений Яблонский: «В этом году борьба за чемпионство будет еще жестче»
20.05.2017 22:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Хавбек БАТЭ Евгений Яблонский прокомментировал победу над минским «Динамо» (1:0) в матче 9-го тура национального чемпионата
– У нас реализация моментов получилась лучше, чем у «Динамо». Но в целом — тяжелый матч, без явных моментов. Слава богу, что мы забили гол и добились очень важной победы.
– Соответствует ли игра афише «класико»?
– Я думаю, что да. И людей собралось больше, чем на обычную игру, интрига была в таблице. Думаю, что эта игра по праву называется «класико».
– После «Слуцка» был какой-то разбор полетов?
– Мы все взрослые люди, обсудили поражение. Была теория, обсудили ошибки. Знали, что следующая игра будет очень важная. Если бы мы нервничали, у нас бы ничего не получилось.
– Как думаешь, в этом году БАТЭ не так просто достанется чемпионство?
– Не думаю, что нам каждый год чемпионство дается легко. В этом году борьба будет еще жестче. Все команды подравниваются, наши соперники усилились. Так что думаю, этот сезон будет интересным, – сказал Яблонский.
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Хавбек БАТЭ Евгений Яблонский прокомментировал победу над минским «Динамо» (1:0) в матче 9-го тура национального чемпионата – У нас реализация моментов получилась...
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