Хоккеисты Швеции вышли в финал чемпионата мира и сыграют с Канадой

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вторыми финалистами чемпионата мира по хоккею стали хоккеисты сборной Швеции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня во втором полуфинальном поединке в Кельне шведы переиграли финскую сборную со счетом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0). Скандинавское дерби началось очень резво - в течение стартовых пяти минут соперники обменялись голами. На 2-й минуте поединка Александр Эдлер вывел шведов вперед, а затем Йонас Кемппайнен восстановил равновесие в счете. Во второй двадцатиминутке шведы полностью владели инициативой и отличились еще дважды после бросков Йона Клингберга и Вильяма Нюландера. В середине третьего периода Йоаким Нордстрем забросил четвертую шайбу в ворота финнов, поставив последнюю точку в этом матче.

Первыми финалистами стали действующие чемпионы планеты канадцы, который проигрывали россиянам перед третьим периодом со счетом 0:2, но сумели не только отыграться, но и добиться волевой виктории со счетом 4:2 (0:0, 0:2, 4:0).

Таким образом, в воскресенье, 21 мая в матче за чемпионский титул встретятся хоккеисты Канады и Швеции, за бронзу поспорят финны и россияне.-0-