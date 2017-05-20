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Владимир Журавель: «Не знаю, почему болельщики были недовольны, когда мы вели 1:0»

20.05.2017 23:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель после матча с «Витебском» (2:0) рассказал о реакции болельщиков на игру хозяев, а также поведал о ближайших планах динамовцев.

– Когда вы вели 1:0, то публика была все равно недовольна. Как думаете почему?

– Я не знаю.

– Все мысли сосредоточены на финале. Скоро игра в Могилеве. Как вы будете подводить команду к финалу Кубка Беларуси?

– Здесь ничего нового не придумаешь. Завтра восстановительное мероприятие, тренировка. Остается один день на подготовку к «Днепру». Очень далекий выезд. Мы уже много наездились. По такой жаре дорога не лучшая. Если вы обратили внимание, то в каждом матче происходят изменения. По четыре человека выходя новых, в прошлом матче – три. Практически состав не повторяется. Я думаю, что и в Могилеве будет определенная стратегия и мы пообщаемся с ребятами. Сегодня получился тяжелый и энергозатратный матч. Только завтра поймем кто у нас больше устал. Отсюда будем делать выводы на ближайшие матчи. Возможно, дадим кому-то отдохнуть.

– Нету мыслей после матча в Могилеве сразу ехать в Гродно готовиться?

– Мы это проанализировали и думаем, что эффект будет обратным. Мы вернемся домой. Будет два дня на восстановление. Свои стены помогают, поэтому вернемся домой, – сказал Журавель, передает корреспондент Tribuna.com Илья Прокаев.

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
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Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель после матча с «Витебском» (2:0) рассказал о реакции болельщиков на игру хозяев, а также поведал о ближайших...

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