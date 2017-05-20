Николай Ходасевич: «Замены «Динамо»? Это не вина Гуренко. Это показатель трансферной работы в межсезонье»

Журналист Николай Ходасевич после матча БАТЭ – «Динамо» (1:0) поделился мнением о действиях минчан в игре 9 тура

«Динамо»? Команда оказывается в положении проигрывающей. Но кто выходит на замену? Молодой Кийко – вперед, Остроух – обострять на левый фланг. Остроух, кстати говоря. И Премудров, который считается в большей степени опорным полузащитником. Нужно забивать, нужно отыгрываться, а замены только такие. Это, конечно, прямо сейчас не вина Сергея Гуренко. Это как раз-таки показатель того, какая трансферная работа была произведена в межсезонье, и кто есть в резерве для того, чтобы игру усиливать, а не просто освежать. Получилось освежать. Поэтому, что касается конкурентоспособности «Динамо» на дистанции, то это тоже ожидание», – сказал Ходасевич.