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В финале Чемпионата мира сыграют хоккеисты сборной Швеции и Канады
20.05.2017 22:54 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК — 20 мая, Sputnik. Хоккеисты сборной Финляндии во втором полуфинальном матче, который прошел в субботу в Кельне, проиграли команде Швеции.
© Sputnik Алексей Куденко
Матч завершился со счетом 1:4. Благодаря победе шведы пробились в финал престижных соревнований.
Ранее в субботу сборная России уступила команде Канады (2:4). Теперь хоккеисты Финляндии и России будут бороться за бронзовые медали чемпионата мира-2017. Поединок пройдет в воскресенье, 21 мая, в Кельне.
Также в воскресенье за золото сразятся шведы и действующие чемпионы планеты канадцы.
Напомним, что сборная Беларуси заняла предпоследнее в группе, одержав две победы и потерпев пять поражений, и сохранила прописку в элитном дивизионе. Сегодня же стало известно о
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Ранее россияне уступили канадцам и в воскресенье поспорят с финнами за бронзу.
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