В финале Чемпионата мира сыграют хоккеисты сборной Швеции и Канады

МИНСК — 20 мая, Sputnik. Хоккеисты сборной Финляндии во втором полуфинальном матче, который прошел в субботу в Кельне, проиграли команде Швеции.



© Sputnik Алексей Куденко Сборная России по хоккею проиграла канадцам

Матч завершился со счетом 1:4. Благодаря победе шведы пробились в финал престижных соревнований.

Ранее в субботу сборная России уступила команде Канады (2:4). Теперь хоккеисты Финляндии и России будут бороться за бронзовые медали чемпионата мира-2017. Поединок пройдет в воскресенье, 21 мая, в Кельне.

Также в воскресенье за золото сразятся шведы и действующие чемпионы планеты канадцы.

Напомним, что сборная Беларуси заняла предпоследнее в группе, одержав две победы и потерпев пять поражений, и сохранила прописку в элитном дивизионе. Сегодня же стало известно о кадровых перестановках в белорусском хоккее.

Более чем скромное выступление белорусской сборной никак не отразилось на шансах Минска наравне с Ригой стать хоккейной столицей мира в 2021 году .