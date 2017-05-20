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В финале Чемпионата мира сыграют хоккеисты сборной Швеции и Канады

20.05.2017 22:54 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК — 20 мая, Sputnik. Хоккеисты сборной Финляндии во втором полуфинальном матче, который прошел в субботу в Кельне, проиграли команде Швеции.

В финале Чемпионата мира сыграют хоккеисты сборной Швеции и Канады
© Sputnik Алексей Куденко
Сборная России по хоккею проиграла канадцам

Матч завершился со счетом 1:4. Благодаря победе шведы пробились в финал престижных соревнований.

Ранее в субботу сборная России уступила команде Канады (2:4). Теперь хоккеисты Финляндии и России будут бороться за бронзовые медали чемпионата мира-2017. Поединок пройдет в воскресенье, 21 мая, в Кельне.

Также в воскресенье за золото сразятся шведы и действующие чемпионы планеты канадцы.

Напомним, что сборная Беларуси заняла предпоследнее в группе, одержав две победы и потерпев пять поражений, и сохранила прописку в элитном дивизионе. Сегодня же стало известно о кадровых перестановках в белорусском хоккее.
Более чем скромное выступление белорусской сборной никак не отразилось на шансах Минска наравне с Ригой стать хоккейной столицей мира в 2021 году.

 
Теги: Минск
 
 
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Ранее россияне уступили канадцам и в воскресенье поспорят с финнами за бронзу.

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