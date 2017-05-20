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Хоккеисты Швеции и Канады вышли в финал чемпионата мира
20.05.2017 22:42 — Новости Спорта | БелТА
20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборные Канады и Швеции вышли в финал 81-го чемпионата мира, который завершится в Кельне 21 мая, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Первыми финалистами стали действующие чемпионы планеты канадцы, которые проигрывали россиянам после двух периодов со счетом 0:2, после бросков Евгения Кузнецова и Никиты Гусева. В третьей двадцатиминутке хоккеисты Канады преобразились и четырежды поразили ворота Андрея Василевского. Шайбы забросили Марк Шайфли, Натан Маккинон, Райан О'Райлли и Шон Кутюрье.
Во втором полуфинальном поединке на льду Lanxess Arena серьезной борьбы не получилось: шведы уверенно переиграли финскую сборную со счетом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0). Скандинавское дерби началось без разведки, и в течение стартовых пяти минут соперники обменялись голами. На 2-й минуте поединка Александр Эдлер вывел шведов вперед, а затем Йонас Кемппайнен восстановил равновесие в счете. Во второй двадцатиминутке шведы полностью владели инициативой и отличились еще дважды после бросков Йона Клингберга и Вильяма Нюландера. В середине третьего периода Йоаким Нордстрем забросил четвертую шайбу в ворота финнов, поставив последнюю точку в этом матче.
Таким образом, в матче за чемпионский титул встретятся хоккеисты Канады и Швеции (начало в 21.45 по минскому времени; прямая трансляция на телеканале
Год назад на чемпионате мира в России свое 26-е по счету золото планетарных форумов завоевали канадцы, победившие в решающем поединке финнов - 2:0, обладателями бронзы стали россияне, разгромившие в матче за 3-е место американцев - 7:2.-0-
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Во втором полуфинальном поединке на льду Lanxess Arena серьезной борьбы не получилось: шведы уверенно переиграли финскую сборную со счетом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0).
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