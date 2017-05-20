«Нанси» Черника вылетел из Лиги 1

Сегодня состоялись матчи заключительного 38-го тура чемпионата Франции.

По итогам первенства высший дивизион покидают «Бастия» и «Нанси» белорусского вратаря Сергея Черника.

Занявший 18-е место сыграет в переходных матчах за право остаться в Лиге 1 с «Труа».

«Монако», и «Ницца» пробились в Лигу чемпионов, «Лион» – Лигу Европы.

Отметим, что Черник в последних турах чемпионата оставался в запасе.