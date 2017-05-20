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«Нанси» Черника вылетел из Лиги 1
21.05.2017 00:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня состоялись матчи заключительного 38-го тура чемпионата Франции.
По итогам первенства высший дивизион покидают «Бастия» и «Нанси» белорусского вратаря Сергея Черника.
Занявший 18-е место
«Монако»,
Отметим, что Черник в последних турах чемпионата оставался в запасе.
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Сегодня состоялись матчи заключительного 38-го тура чемпионата Франции.
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