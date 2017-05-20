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«Нанси» Черника вылетел из Лиги 1

21.05.2017 00:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня состоялись матчи заключительного 38-го тура чемпионата Франции.

По итогам первенства высший дивизион покидают «Бастия» и «Нанси» белорусского вратаря Сергея Черника.

Занявший 18-е место «Лорьян» сыграет в переходных матчах за право остаться в Лиге 1 с «Труа».

«Монако», «ПСЖ» и «Ницца» пробились в Лигу чемпионов, «Лион» – Лигу Европы.

Отметим, что Черник в последних турах чемпионата оставался в запасе.

 
 
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Сегодня состоялись матчи заключительного 38-го тура чемпионата Франции.

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