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НБА. Финал Запада. «Сан-Антонио» примет «Голден Стэйт»

21.05.2017 00:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В субботу, 20 мая, в рамках третьего матча финала Западной конференции плей-офф НБА-2017 «Сан-Антонио» без своего лидера Кавая Ленарда попробует спасти серию с «Голден Стэйт».

НБА

Плей-офф

Финал Западной конференции

Третий матч

Сан-Антонио – Голден Стэйт 95:103 (4 четверть)
Дата проведения
21 мая, 04.00, «AT&T Center»
Онлайн матча

«Голден Стэйт» ведет в серии – 2-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.

Статистика НБА

 
 
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В субботу, 20 мая, в рамках третьего матча финала Западной конференции плей-офф НБА-2017 «Сан-Антонио» без своего лидера Кавая Ленарда попробует спасти серию с «Голден...

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