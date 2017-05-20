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НБА. Финал Запада. «Сан-Антонио» примет «Голден Стэйт»
21.05.2017 00:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
В субботу, 20 мая, в рамках третьего матча финала Западной конференции плей-офф НБА-2017 «Сан-Антонио» без своего лидера Кавая Ленарда попробует спасти серию с «Голден Стэйт».
НБА
Плей-офф
Финал Западной конференции
Третий матч
«Голден Стэйт» ведет в серии – 2-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
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В субботу, 20 мая, в рамках третьего матча финала Западной конференции плей-офф НБА-2017 «Сан-Антонио» без своего лидера Кавая Ленарда попробует спасти серию с «Голден...
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