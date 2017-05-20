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Daily Mail: «Челси» сделал запрос в ЦСКА о трансфере Головина

21.05.2017 08:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник ЦСКА Александр Головин попал в сферу интересов «Челси».

Сообщается, что лондонцы уже сделали запрос в армейский клуб о возможном переходе 20-летнего игрока сборной России, чей трансфер оценивается в 20 миллионов фунтов.

Главный тренер «Челси» Антонио Конте и спортивный директор Майкл Эменало также обсуждают варианты с Ромелу Лукаку («Эвертон»), Виргилом ван Дейком («Саутгемптон»), Леонардо Бонуччи («Ювентус») и Тьемуэ Бакайоко («Монако»).

В 29 матчах текущего чемпионата России на счету Головина по 3 гола и результативных передачи.

 
 
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Полузащитник ЦСКА Александр Головин попал в сферу интересов «Челси».

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