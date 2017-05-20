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Чемпионат России. ЦСКА примет «Анжи», «Зенит» в гостях у «Локомотива»

21.05.2017 08:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В заключительном туре российской премьер-лиги ЦСКА сыграет дома с «Анжи», «Зенит» встретится на выезде с «Локомотивом», «Спартак» – с «Арсеналом», а «Томь» примет «Краснодар».

Чемпионат России

30-й тур

ЦСКА – Анжи
Дата проведения
21 мая, 15.00, «ЦСКА»
превью матча онлайн статистика

 

Локомотив – Зенит
Дата проведения
21 мая, 15.00, «стадион Локомотив»
превью матча онлайн статистика

 

Арсенал Тула – Спартак
Дата проведения
21 мая, 15.00, «Арсенал»
превью матча онлайн статистика

 

Томь – Краснодар
Дата проведения
21 мая, 15.00, «Стадион Труд»
превью матча онлайн статистика

 

Оренбург – Ростов
Дата проведения
21 мая, 15.00, «Газовик»
превью матча онлайн статистика

 

Крылья Советов – Терек
Дата проведения
21 мая, 15.00, «стадион Металлург»
превью матча онлайн статистика

 

Амкар – Рубин
Дата проведения
21 мая, 15.00, «стадион Звезда»
превью матча онлайн статистика

 

Уфа – Урал
Дата проведения
21 мая, 15.00, «Нефтяник»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица РФПЛ

Статистика РФПЛ

 
 
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В заключительном туре российской премьер-лиги ЦСКА сыграет дома с «Анжи», «Зенит» встретится на выезде с «Локомотивом», «Спартак» – с «Арсеналом», а «Томь» примет...

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