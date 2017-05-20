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Чемпионат России. ЦСКА примет «Анжи», «Зенит» в гостях у «Локомотива»
21.05.2017 08:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
В заключительном туре российской премьер-лиги ЦСКА сыграет дома с «Анжи», «Зенит» встретится на выезде с «Локомотивом», «Спартак» – с «Арсеналом», а «Томь» примет «Краснодар».
Чемпионат России
30-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В заключительном туре российской премьер-лиги ЦСКА сыграет дома с «Анжи», «Зенит» встретится на выезде с «Локомотивом», «Спартак» – с «Арсеналом», а «Томь» примет...
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