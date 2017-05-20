|
Чемпионат Англии. «Арсенал» против «Эвертона», «Ман Сити» в гостях у «Уотфорда», «Ливерпуль» – «Мидлсбро»
21.05.2017 09:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
В заключительном туре английской премьер-лиги «Арсенал» сыграет дома с «Эвертоном», «Ливерпуль» – с «Мидлсбро», «Манчестер Сити» встретится на выезде с «Уотфордом», «Челси» примет «Сандерленд», а «Манчестер Юнайтед» – «Кристал Пэлас».
Чемпионат Англии
38-й тур
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чемпионат Англии. «Арсенал» против «Эвертона», «Ман Сити» в гостях у «Уотфорда», «Ливерпуль» – «Мидлсбро»
В заключительном туре английской премьер-лиги «Арсенал» сыграет дома с «Эвертоном», «Ливерпуль» – с «Мидлсбро», «Манчестер Сити» встретится на выезде с...
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии