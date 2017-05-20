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Чемпионат Англии. «Арсенал» против «Эвертона», «Ман Сити» в гостях у «Уотфорда», «Ливерпуль» – «Мидлсбро»

21.05.2017 09:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В заключительном туре английской премьер-лиги «Арсенал» сыграет дома с «Эвертоном», «Ливерпуль» – с «Мидлсбро», «Манчестер Сити» встретится на выезде с «Уотфордом», «Челси» примет «Сандерленд», а «Манчестер Юнайтед» – «Кристал Пэлас».

Чемпионат Англии

38-й тур

Лестер – Борнмут
Дата проведения
21 мая, 17.00, «Кинг Пауэр»
превью матча онлайн статистика

 

Халл – Тоттенхэм
Дата проведения
21 мая, 17.00, «Кей Си Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Челси – Сандерленд
Дата проведения
21 мая, 17.00, «Стэмфорд Бридж»
превью матча онлайн статистика

 

Арсенал – Эвертон
Дата проведения
21 мая, 17.00, «Эмирейтс»
превью матча онлайн статистика

 

Уотфорд – Манчестер Сити
Дата проведения
21 мая, 17.00, «Викарэдж Роуд»
превью матча онлайн статистика

 

Суонси – Вест Бромвич
Дата проведения
21 мая, 17.00, «Либерти Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Ливерпуль – Мидлсбро
Дата проведения
21 мая, 17.00, «Энфилд»
превью матча онлайн статистика

 

Бернли – Вест Хэм
Дата проведения
21 мая, 17.00, «Терф Мур»
превью матча онлайн статистика

 

Саутгемптон – Сток Сити
Дата проведения
21 мая, 17.00, «Сент-Мэрис»
превью матча онлайн статистика

 

Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас
Дата проведения
21 мая, 17.00, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

 
 
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В заключительном туре английской премьер-лиги «Арсенал» сыграет дома с «Эвертоном», «Ливерпуль» – с «Мидлсбро», «Манчестер Сити» встретится на выезде с...

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