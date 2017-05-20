21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все участники полуфинальной стадии определились накануне на 28-м чемпионате Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Минский МАПИД в третьем, решающем поединке четвертьфинальной серии до двух побед одолел земляков из "Дорожника" с минимальным преимуществом - 3:2. До этого соперники обменялись победами: сначала выиграли мапидовцы - 2:1, затем дорожники взяли реванш с таким же результатом.

В квартет соискателей наград пробился и действующий чемпион страны "Лидесельмаш", победивший на своей площадке оршанский "Витэн" - 3:1. Первый поединок лидчане выиграли у себя дома со счетом 4:2, а затем уступили на выезде - 3:4.

В двух других четвертьфинальных парах понадобилось провести всего по два матча. Лидеры регулярного сезона футболисты минской "Столицы" оказались сильнее "Борисова-900" - 5:2 (дома) и 9:5 (в гостях), а в гомельском "железнодорожном" ВРЗ дважды обыграл "БЧ" - 2:1 и 5:3 (в овертайме)

Год назад чемпионом страны стал "Лидсельмаш", переигравший в серии за золото МАПИД. Обладателем бронзовых наград стала "Столица".-0-