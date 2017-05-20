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Гандболисты минского СКА первыми вышли в финал чемпионата Беларуси

21.05.2017 09:18 — Новости Спорта | БелТА  
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Гандболисты минского СКА первыми вышли в финал чемпионата Беларуси
Во время матча. Фото СКА

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА первыми вышли в финал чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Вице-чемпионы страны во втором поединке полуфинальной серии разгромили на своей арене гандболистов "Гомеля" 35:25 (15:11). В первой игре на площадке гомельчан столичные армейцы также были сильнее - 32:30.

Действующие чемпионы страны спортсмены БГК имени Мешкова после неожиданного поражения в Гродно от местного "Кронона" (25:26) у себя дома взяли убедительный реванш - 36:14 (14:4). Счет в серии до двух побед стал равным, и сегодня соперники проведут в Бресте решающий поединок за выход в финал.

В соревнованиях женских команд сегодня пройдет третий матч финальной серии за золотые медали 25-го чемпионата страны. Гандболистки "БНТУ-БелАЗа" сыграют в Минске с нынешним обладателем золота "Гомелем". Сейчас в их противостоянии паритет: в Гомеле победили минчанки - 27:23, а накануне в Минске гомельчанки сравняли счет в серии, победив 29:28.

В борьбе за бронзовые награды брестский клуб "Виктория-Берестье" ведет в серии 2-0. В гостях брестчанки добились победы над бобруйской "Березиной" со счетом 35:24, а затем у себя дома победили 36:29. Сегодня в Бресте состоится третья встреча. Медальные баталии продлятся до трех побед одной из команд.-0-

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Вице-чемпионы страны во втором поединке полуфинальной серии разгромили на своей арене гандболистов "Гомеля" 35:25 (15:11).

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