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Белорусские грации завоевали серебряную медаль в командном многоборье на ЧЕ в Будапеште

21.05.2017 09:40 — Новости Спорта | БелТА  
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21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси завоевала серебряную медаль в командном многоборье на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходит в Будапеште, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На континентальном форуме впервые победители и призеры в этом виде программы определялись по сумме баллов выступления гимнасток в квалификации отдельных видов и юниорской сборной в групповых упражнениях. Алина Горносько и Екатерина Галкина успешно выступили в индивидуальных соревнованиях. В команде Беларусь представили юниорки Вероника Беляева, Анастасия Макуцевич, Алина Трушкина, Диана Мисюченко, Лолита Мацкевич и Ксения Еременко. В сумме спортсменки набрали 171,450 балла. Опередили белорусок лишь россиянки (182,175 балла), которых в командном многоборье представляли такие известные гимнастки, как Александра Солдатова, Дина и Арина Аверины. Бронзовыми призерами стали гимнастки из Болгарии - 170,300 балла.

На чемпионате Европы в Будапеште сегодня состоятся финалы в отдельных видах, в которых выступят Екатерина Галкина и Алина Горносько. Также будут разыграны медали в командных выступлениях.

Главным же стартом для белорусских граций станет чемпионат мира, который с 30 августа по 3 сентября примет итальянский Пезаро.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В команде Беларусь представили юниорки Вероника Беляева, Анастасия Макуцевич, Алина Трушкина, Диана Мисюченко, Лолита Мацкевич и Ксения Еременко.

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