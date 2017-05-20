Дмитрий Аленичев: «Не исключено, что однажды вернусь в «Спартак»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал о планах на будущее.

«Вернулся бы я в «Спартак» однажды? Конечно. Почему нет? У меня хорошие отношения с руководителями, с командой в целом. Никакого недопонимания не осталось. В жизни всякое случается.

Не исключено, что когда-то вернусь в команду», – сказал Аленичев.