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«Осиповичи» – «Волна». Гости доигрывали матч ввосьмером
21.05.2017 09:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче 7-го тура первой лиги «Осиповичи» обыграли «Волну» (1:0).
Отметим, что игроки пинской команды заработали три удаления.
На 49-й минуте вторую желтую карточку получил Станислав Гнедько.
На 60-й и 90-й минутах были удалены Игорь Курган и Антон Куратник соответственно.
Также игроки обеих команд заработали пять желтых карточек.
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В матче 7-го тура первой лиги «Осиповичи» обыграли «Волну» (1:0).
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