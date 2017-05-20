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«Осиповичи» – «Волна». Гости доигрывали матч ввосьмером

21.05.2017 09:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В матче 7-го тура первой лиги «Осиповичи» обыграли «Волну» (1:0).

Отметим, что игроки пинской команды заработали три удаления.

На 49-й минуте вторую желтую карточку получил Станислав Гнедько.

На 60-й и 90-й минутах были удалены Игорь Курган и Антон Куратник соответственно.

Также игроки обеих команд заработали пять желтых карточек.

Сергей Шульжик: «Хотели три очка, но из-за слишком большого количества удалений не удалось наиграть даже на ничью»

Осиповичи – Волна 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
20 мая, 18.00, «Юность»
Онлайн матча
Гол:
1:0 – 68 Кондратенко.
ОсиповичиФранцкевич, Дригалев, Кондратенко, Молчанов, Федянин, Захарень (Ковалевский, 87), Казловский, Болбас, Лихтин (Емельянов, 90), Емельянов (Дурко, 67), Полевой (Верниковский, 87).
ВолнаКуратник, Курган, Вакулич, Головко, Татаревич, Гнедько, Володько (Байко, 74), Хомицевич, Коневега (Малащинский, 73), Дыбин, Мринский (Бальбух, 62).
Предупреждения:
Татаревич (6), Головко (13), Емельянов (38), Гнедько (45), Болбас (52), Молчанов (73).
Удаления:
Гнедько (49), Курган (60), Куратник (90).
 
 
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В матче 7-го тура первой лиги «Осиповичи» обыграли «Волну» (1:0).

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