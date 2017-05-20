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Азаренко, вероятно, вернется еще до «Уимблдона»

21.05.2017 10:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко может возобновить выступления после рождения ребенка на предуимблдонском турнире на Мальорке через месяц (19 – 25 июня). Предположения об этом возникли после того, как директор Mallorca Open Тони Надаль анонсировал «сенсационное объявление».

Напомним, первоначально сообщалось, что 27-летняя белоруска вернется из декрета на турнире в Стэнфорде в начале августа.

 
 
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Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко может возобновить выступления после рождения ребенка на предуимблдонском турнире на Мальорке через месяц (19 – 25 июня).

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