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Азаренко, вероятно, вернется еще до «Уимблдона»
21.05.2017 10:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко может возобновить выступления после рождения ребенка на предуимблдонском турнире на Мальорке через месяц (19 – 25 июня). Предположения об этом возникли после того, как директор Mallorca Open Тони Надаль анонсировал «сенсационное объявление».
Напомним, первоначально сообщалось, что 27-летняя белоруска вернется из декрета на турнире в Стэнфорде в начале августа.
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Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко может возобновить выступления после рождения ребенка на предуимблдонском турнире на Мальорке через месяц (19 – 25 июня).
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