Азаренко, вероятно, вернется еще до «Уимблдона»

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко может возобновить выступления после рождения ребенка на предуимблдонском турнире на Мальорке через месяц (19 – 25 июня). Предположения об этом возникли после того, как директор Mallorca Open Тони Надаль анонсировал «сенсационное объявление».

Напомним, первоначально сообщалось, что 27-летняя белоруска вернется из декрета на турнире в Стэнфорде в начале августа.