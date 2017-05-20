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Чемпионат Испании. «Реал» в гостях сыграет с «Малагой», «Барселона» примет «Эйбар»

21.05.2017 10:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 38-м туре примеры определится чемпион Испании: «Реал», имеющий преимущество в 3 очка, в гостях сыграет с «Малагой», а «Барселона» примет «Эйбар». «Атлетико» встретится с «Атлетиком».

38-й тур

Малага – Реал Мадрид
Дата проведения
21 мая, 21.00, «Ла Росаледа»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Барселона – Эйбар
Дата проведения
21 мая, 21.00, «Камп Ноу»
превью матча онлайн статистика

 

Атлетико – Атлетик
Дата проведения
21 мая, 17.45, «Висенте Кальдерон»
превью матча онлайн статистика
Сельта – Реал Сосьедад
Дата проведения
21 мая, 17.45, «Балайдос»
превью матча онлайн статистика
Валенсия – Вильярреал
Дата проведения
21 мая, 17.45, «Месталья»
превью матча онлайн статистика

 

Гранада – Эспаньол 1:2 (1:2, 0:0)
Дата проведения
19 мая, 21.45, «Нуэво Лос Карменес»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 3 Баптистао, 0:2 – 8, автогол Рубен Везу, 1:2 – 22 Перейра.
ГранадаОчоа, Рубен Везу, Ломбан, Ингасон, Куэнка, Агбо (Хонгла, 77), Крхин, Литри, Перейра (Жан Карлос, 61), Энтрена (Бога, 84), Рамос.
ЭспаньолЛопес, Марк Наварро, Лопес Сильва, Рейес, Кариколь, Хурадо, Санчес, Марк Рока, Пьятти (Альварес, 84), Баптистао (Перес, 85), Морено.
Предупреждения:
Марк Рока (62), Пьятти (66), Альварес (90).
Спортинг Хихон – Бетис 2:2 (1:1, 1:1)
Дата проведения
20 мая, 18.00, «Эль Молиньон»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 7 Дуглас Перейра, 1:1 – 22 Рубен Кастро, 1:2 – 59 Рубен Кастро, 2:2 – 79 Кармона.
Спортинг ХихонКуэльяр, Дуглас Перейра, Бабен, Хорхе Мере, Канелья, Микель Весга, Кармона, Альварес, Касес (Чоп, 65), Бурги (Лопес, 58), Кастро.
БетисДани Хименес, Рафа Наварро, Пеццелья (Манди, 46), Тошка, Дурмиси, Петрос, Брашанац, Санчес (Матиас Науэль, 88), Себальос, Сехудо (Мартен, 80), Рубен Кастро.
Предупреждения:
Сехудо (37), Дурмиси (86).
Депортиво – Лас-Пальмас 3:0 (3:0, 0:0)
Дата проведения
20 мая, 20.00, «Риасор»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 4 Андоне, 2:0 – 28 Андоне, 3:0 – 39 Хиль.
ДепортивоРуф, Лауре, Аррибас, Альбентоса, Наварро, Гильерме (Бергантиньос, 72), Москера, Хиль, Чолак, Джон (Морено, 58), Андоне (Фажр, 86).
Лас-ПальмасЛисоаин, Симон, Артилес, Бигас (Гарсия Сантана, 46), Элдер Лопеш, Сантана, Меса, Виера, Момо (Халилович, 78), Хесе (Кастельяно, 46), Гарсия.
Предупреждения:
Наварро (25), Меса (38), Хиль (44), Москера (48), Сантана (51), Чолак (54), Момо (54).
Удаление:
Сантана (79).
Леганес – Алавес 1:1 (0:0, 1:1)
Дата проведения
20 мая, 20.00, «Бутарке»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 64 Крстичич, 1:1 – 89 Тимор.
ЛеганесШампань, Диас, Инсуа (Мантовани, 46), Сиовас, Рико, Адамес, Тимор, Эль-Жар, Пирес (Буэно, 73), Шимановски (Лусиано, 70), Герреро.
АлавесПачеко, Фемения, Вигарай, Феддаль, Гарсия Карнеро, Камараса, Маркос Льоренте, Крстичич (Торрес, 81), Ибаи Гомес (Катаи, 79), Собрино (Мендес, 61), Сантос.
Предупреждение:
Гарсия Карнеро (45).
Севилья – Осасуна 5:0 (3:0, 2:0)
Дата проведения
20 мая, 22.00, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 10 Витоло, 2:0 – 20 Васкес, 3:0 – 35 Йоветич, 4:0 – 60 Васкес, 5:0 – 80 Витоло.
СевильяСория, Мариано, Краневиттер, Лангле, Эскудеро, Нзонзи, Крон-Дели (Сарабия, 83), Корреа, Васкес (Гансо, 61), Витоло, Йоветич (Бен-Йеддер, 64).
ОсасунаСиригу, Беренгер, Санхурхо, Вуядинович, Мондрагон, Клерк (Барха, 74), Торрес (Олавиде, 67), Лоэ, Чаушич, Риера, Кодро (Фуэнтес, 61).
Предупреждения:
Йоветич (29), Санхурхо (56), Нзонзи (62), Краневиттер (67).

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В 38-м туре примеры определится чемпион Испании: «Реал», имеющий преимущество в 3 очка, в гостях сыграет с «Малагой», а «Барселона» примет «Эйбар».

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