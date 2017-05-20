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Чемпионат Испании. «Реал» в гостях сыграет с «Малагой», «Барселона» примет «Эйбар»
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В 38-м туре примеры определится чемпион Испании: «Реал», имеющий преимущество в 3 очка, в гостях сыграет с «Малагой», а «Барселона» примет «Эйбар». «Атлетико» встретится с «Атлетиком».
38-й тур
- Дата проведения
-
19 мая, 21.45, «Нуэво Лос Карменес»
- Голы:
-
0:1 –
3 Баптистао,
0:2 –
8, автогол Рубен Везу,
1:2 –
22 Перейра.
Гранада –
Очоа, Рубен Везу, Ломбан, Ингасон, Куэнка, Агбо (Хонгла, 77), Крхин, Литри, Перейра (Жан Карлос, 61), Энтрена (Бога, 84), Рамос.
Эспаньол –
Лопес, Марк Наварро, Лопес Сильва, Рейес, Кариколь, Хурадо, Санчес, Марк Рока, Пьятти (Альварес, 84), Баптистао (Перес, 85), Морено.
- Предупреждения:
-
Марк Рока
(62), Пьятти
(66), Альварес
(90).
- Дата проведения
-
20 мая, 18.00, «Эль Молиньон»
- Голы:
-
1:0 –
7 Дуглас Перейра,
1:1 –
22 Рубен Кастро,
1:2 –
59 Рубен Кастро,
2:2 –
79 Кармона.
Спортинг Хихон –
Куэльяр, Дуглас Перейра, Бабен, Хорхе Мере, Канелья, Микель Весга, Кармона, Альварес, Касес (Чоп, 65), Бурги (Лопес, 58), Кастро.
Бетис –
Дани Хименес, Рафа Наварро, Пеццелья (Манди, 46), Тошка, Дурмиси, Петрос, Брашанац, Санчес (Матиас Науэль, 88), Себальос, Сехудо (Мартен, 80), Рубен Кастро.
- Предупреждения:
-
Сехудо
(37), Дурмиси
(86).
- Дата проведения
-
20 мая, 20.00, «Риасор»
- Голы:
-
1:0 –
4 Андоне,
2:0 –
28 Андоне,
3:0 –
39 Хиль.
Депортиво –
Руф, Лауре, Аррибас, Альбентоса, Наварро, Гильерме (Бергантиньос, 72), Москера, Хиль, Чолак, Джон (Морено, 58), Андоне (Фажр, 86).
Лас-Пальмас –
Лисоаин, Симон, Артилес, Бигас (Гарсия Сантана, 46), Элдер Лопеш, Сантана, Меса, Виера, Момо (Халилович, 78), Хесе (Кастельяно, 46), Гарсия.
- Предупреждения:
-
Наварро
(25), Меса
(38), Хиль
(44), Москера
(48), Сантана
(51), Чолак
(54), Момо
(54).
- Удаление:
-
Сантана
(79).
- Дата проведения
-
20 мая, 20.00, «Бутарке»
- Голы:
-
0:1 –
64 Крстичич,
1:1 –
89 Тимор.
Леганес –
Шампань, Диас, Инсуа (Мантовани, 46), Сиовас, Рико, Адамес, Тимор, Эль-Жар, Пирес (Буэно, 73), Шимановски (Лусиано, 70), Герреро.
Алавес –
Пачеко, Фемения, Вигарай, Феддаль, Гарсия Карнеро, Камараса, Маркос Льоренте, Крстичич (Торрес, 81), Ибаи Гомес (Катаи, 79), Собрино (Мендес, 61), Сантос.
- Предупреждение:
-
Гарсия Карнеро
(45).
- Дата проведения
-
20 мая, 22.00, «Рамон Санчес Писхуан»
- Голы:
-
1:0 –
10 Витоло,
2:0 –
20 Васкес,
3:0 –
35 Йоветич,
4:0 –
60 Васкес,
5:0 –
80 Витоло.
Севилья –
Сория, Мариано, Краневиттер, Лангле, Эскудеро, Нзонзи, Крон-Дели (Сарабия, 83), Корреа, Васкес (Гансо, 61), Витоло, Йоветич (Бен-Йеддер, 64).
Осасуна –
Сиригу, Беренгер, Санхурхо, Вуядинович, Мондрагон, Клерк (Барха, 74), Торрес (Олавиде, 67), Лоэ, Чаушич, Риера, Кодро (Фуэнтес, 61).
- Предупреждения:
-
Йоветич
(29), Санхурхо
(56), Нзонзи
(62), Краневиттер
(67).
Таблица примеры
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В 38-м туре примеры определится чемпион Испании: «Реал», имеющий преимущество в 3 очка, в гостях сыграет с «Малагой», а «Барселона» примет «Эйбар».
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