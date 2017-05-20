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ЧМ-2017. Матч за 3-е место. Россия сыграет с Финляндией

21.05.2017 10:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В Кельне пройдет матч за 3-е место ЧМ-2017 между сборными России и Финляндии, в котором определится обладатель бронзовых медалей турнира. 

ЧМ-2017

Матч за 3-е место

Россия – Финляндия
Дата проведения
21 мая, 17.15, «Ланксесс Арена»
Онлайн матча Видео

Таблица ЧМ-2017

Статистика ЧМ-2017

 
 
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В Кельне пройдет матч за 3-е место ЧМ-2017 между сборными России и Финляндии, в котором определится обладатель бронзовых медалей турнира.

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