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ЧМ-2017. Матч за 3-е место. Россия сыграет с Финляндией
21.05.2017 10:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
В Кельне пройдет матч за 3-е место ЧМ-2017 между сборными России и Финляндии, в котором определится обладатель бронзовых медалей турнира.
ЧМ-2017
Матч за 3-е место
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В Кельне пройдет матч за 3-е место ЧМ-2017 между сборными России и Финляндии, в котором определится обладатель бронзовых медалей турнира.
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