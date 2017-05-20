ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Экс-пилот Toro Rosso Себастьян Бурдэ едва не сгорел в гонке IndyCar

21.05.2017 10:53 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 21 мая — Sputnik. Бывший пилот команды "Формулы-1" Toro Rosso, француз Себастьян Бурдэ получил травмы в ходе гоночного уик-энда "500 миль Индианаполиса" серии IndyCar, сообщила в официальном аккаунте в Twitter пресс-служба американского чемпионата.

Инцидент произошел накануне в ходе квалификационной сессии. Бурдэ не справился с управлением в одном из поворотов и его болид врезался в отбойник. Машина несколько раз перевернулась и загорелась.

Гонщик был доставлен в больницу, где медики диагностировали у него множественные переломы ноги. Сообщается, что 38-летнему гонщику предстоит операция.

​Себастьян Бурдэ — четырехкратный чемпион заокеанской серии Champ Car и победитель европейской "Формулы-3000". С 2008 по 2010 годы Бурдэ выступал за "младшую" командуконцерна Red Bull — Toro Rosso, а позже вернулся в чемпионаты Северной Америки.

"500 миль Индианаполиса" — самая популярная ежегодная гонка на автомобилях с открытыми колесами в США, она является старейшей регулярной автогонкой планеты. Indi 500 ставят в ряд с другими самыми престижными гонками мира — "24 часа Ле-Мана" и Гран-при Монако.

Среди известных пилотов, которые в этом году будут соревноваться в "Инди 500", действующий пилот команды "Формулы-1" McLaren, двухкратный чемпион мира испанец Фернандо Алонсо. Это его первая гонка на заокеанской трассе.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МИНСК, 21 мая — Sputnik. Бывший пилот команды "Формулы-1" Toro Rosso, француз Себастьян Бурдэ получил травмы в ходе гоночного уик-энда "500 миль Индианаполиса" серии IndyCar,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
ЧМ-2017. Финал. Канада против Швеции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика