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Первая лига. Матчи 7-го тура в среднем посетил всего 351 зритель, установлен антирекорд сезона
21.05.2017 11:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стала известна посещаемость всех матчей 7-го тура первой лиги.
Лучшим стал поединок «Слонима» и «Сморгони» – 590 зрителей. Встречу «Лиды» и «Химика» посетили всего 150 болельщиков.
Средняя посещаемость 7-го тура первой лиги составила 351 человек. Этот показатель является антирекордом сезона: ранее он составлял не менее 420 человек.
Инфографика: Tribuna.com
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Стала известна посещаемость всех матчей 7-го тура первой лиги.
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