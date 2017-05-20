Первая лига. Матчи 7-го тура в среднем посетил всего 351 зритель, установлен антирекорд сезона

Стала известна посещаемость всех матчей 7-го тура первой лиги.

Лучшим стал поединок «Слонима» и «Сморгони» – 590 зрителей. Встречу «Лиды» и «Химика» посетили всего 150 болельщиков.

Средняя посещаемость 7-го тура первой лиги составила 351 человек. Этот показатель является антирекордом сезона: ранее он составлял не менее 420 человек.





Инфографика: Tribuna.com