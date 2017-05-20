ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Чемпионат Украины. «Карпаты» Дулуба принимают «Волынь», «Сталь» Кучука уступила «Днепру» и другие матчи

21.05.2017 11:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Чемпионат Украины

30-й тур

Карпаты – Ворскла
Дата проведения
21 мая, 14.00, «Арена Львов»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Шахтер Донецк – Олимпик
Дата проведения
21 мая, 17.00, «Динамо им. В. Лобановского»
превью матча онлайн статистика

 

Александрия – Черноморец Одесса
Дата проведения
21 мая, 19.30, «Ника»
превью матча онлайн статистика

 

Динамо Киев – Заря
Дата проведения
21 мая, 19.30, «НСК Олимпийский»
превью матча онлайн статистика

 

Звезда – Волынь 2:0 (0:0, 2:0)
Дата проведения
20 мая, 14.00, «стадион Звезда»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 68 Эсеола, 2:0 – 82 Ситало.
ЗвездаЛепка, Фатеев, Маткобожик, Кучеренко, Полегенько (Щедрый, 86), Дришлюк, Драченко, Збунь, Загальский (Акименко, 88), Ситало, Эсеола (Прядун, 86).
ВолыньМарчук, Мелинишин, Марушка, Никитюк (Горопевшек, 34), Шаповал, Герасимюк (Ильницкий, 46), Котюн (Трикош, 76), Ляшенко, Романюк, Тетеренко, Петров.
Предупреждения:
Эсеола (21), Марушка (42), Горопевшек (45), Котюн (45), Ильницкий (48), Ляшенко (57), Драченко (77).

 

Сталь – Днепр 0:1 (0:1, 0:0)
Дата проведения
20 мая, 17.00, «Метеор»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
0:1 – 41 Баланюк.
СтальПанькив, Пашаев (Климчук, 46), Ищенко (Кравченко, 46), Шабанов, да Силва, Карасюк, Стаменкович, Васин (Задерака, 46), Карикари, Малакян, Дебелко.
ДнепрЛунин, Нагиев, Сваток, Лопыренок, Влад, Вакулко, Чеберко, Когут, Кочергин (Назарина, 90), Довбик (Полевой, 76), Баланюк (Кожушко, 83).
Предупреждения:
Стаменкович (10), Шабанов (54), Влад (68), Климчук (86).

Таблица УПЛ

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Виктория Азаренко: «Возвращение до «Уимблдона»? Фэйковая новость?»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика