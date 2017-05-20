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Чемпионат Украины. «Карпаты» Дулуба принимают «Волынь», «Сталь» Кучука уступила «Днепру» и другие матчи
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Чемпионат Украины
30-й тур
- Дата проведения
-
21 мая, 19.30, «Ника»
- Дата проведения
-
20 мая, 14.00, «стадион Звезда»
- Голы:
-
1:0 –
68 Эсеола,
2:0 –
82 Ситало.
Звезда –
Лепка, Фатеев, Маткобожик, Кучеренко, Полегенько (Щедрый, 86), Дришлюк, Драченко, Збунь, Загальский (Акименко, 88), Ситало, Эсеола (Прядун, 86).
Волынь –
Марчук, Мелинишин, Марушка, Никитюк (Горопевшек, 34), Шаповал, Герасимюк (Ильницкий, 46), Котюн (Трикош, 76), Ляшенко, Романюк, Тетеренко, Петров.
- Предупреждения:
-
Эсеола
(21), Марушка
(42), Горопевшек
(45), Котюн
(45), Ильницкий
(48), Ляшенко
(57), Драченко
(77).
- Дата проведения
-
20 мая, 17.00, «Метеор»
- Гол:
-
0:1 –
41 Баланюк.
Сталь –
Панькив, Пашаев (Климчук, 46), Ищенко (Кравченко, 46), Шабанов, да Силва, Карасюк, Стаменкович, Васин (Задерака, 46), Карикари, Малакян, Дебелко.
Днепр –
Лунин, Нагиев, Сваток, Лопыренок, Влад, Вакулко, Чеберко, Когут, Кочергин (Назарина, 90), Довбик (Полевой, 76), Баланюк (Кожушко, 83).
- Предупреждения:
-
Стаменкович
(10), Шабанов
(54), Влад
(68), Климчук
(86).
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Чемпионат Украины 30-й тур Таблица УПЛ.
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