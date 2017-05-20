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Виктория Азаренко: «Возвращение до «Уимблдона»? Фэйковая новость?»

21.05.2017 11:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко отреагировала на информацию о вероятном возвращении до «Уимблдона».

«Фэйковая новость?» – задалась вопросом спортсменка в Twitter.

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