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Пять медалей завоевали в заключительный день "Гран-при Минска" белорусские велогонщики

21.05.2017 11:30 — Новости Спорта | БелТА  
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21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять медалей завоевали в заключительный день международного турнира "Гран-при Минска" белорусские велогонщики. Наиболее высокого достижения добился Михаил Шеметов, выиграв на треке велодрома "Минск-Арены" индивидуальную гонку преследования, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финальном заезде гонщик велокоманды "Минск" опередил своего одноклубника Романа Тишкова. Третье место занял представитель Казахстана Алишер Жумакан, опередивший белоруса Константина Белявского. Тандем Михаил Шеметов и Роман Тишков также поднялся на вторую ступень пьедестала почета в мэдисоне (команда из двух гонщиков, должна набрать максимальное количество очков за 60 км) - 30 баллов, уступив лишь россиянам Сергею Ростовцеву и Максиму Пискунову, набравшим 33 очка.

В женской индивидуальной гонке преследования победила велогонщица из Финляндии Пиа Пенсаари. Чуть более двух секунд уступила ей представительница сборной Беларуси Полина Пивоварова. Замкнула тройку призеров гонщица велокуба "Минск" Анна Терех.

Всего белорусские спортсмены национальной сборной и столичного велоклуба на международных соревнованиях "Гран-при Минска" завоевали 14 наград. -0-

 
Теги: Минск
 
 
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В финальном заезде гонщик велокоманды "Минск" опередил своего одноклубника Романа Тишкова. Третье место занял представитель Казахстана Алишер Жумакан,...

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