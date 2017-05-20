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«Реал» согласовал трансфер 16-летнего Винисиуса Жуниора за 45 млн евро

21.05.2017 11:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Реал» согласовал условия трансфера молодого атакующего полузащитника «Фламенго» Винисиуса Жуниора.

Мадридский клуб заплатит за футболиста 45 миллионов евро, ожидается, что о переходе будет официально объявлено после окончания чемпионата Испании. Мадридцы заплатят 30 миллионов евро сразу, остальные 15 миллионов «Реал» заплатит до начала выступления бразильцы в Испании.

Винисиус останется в Бразилии как минимум до лета 2018 года, потому что испанские законы не позволяют подписывать контракт с игроками, которым нет 18 лет.

В июле 2018 года игрок должен будет решить, сразу отправиться в «Реал» или же провести какое-то время в аренде в Бразилии.

В текущем сезоне Винисус Жуниор провел 2 матча в чемпионате Бразилии. Подробную статистику выступлений игрока вы можете посмотреть здесь.

 
 
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«Реал» согласовал условия трансфера молодого атакующего полузащитника «Фламенго» Винисиуса Жуниора.

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