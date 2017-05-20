Канте признан лучшим игроком сезона в АПЛ

Полузащитник «Челси» Нголо Канте был удостоен награды лучшему игроку сезона-2016/17 в английской премьер-лиге.

26-летний француз, который в составе лондонской команды стал чемпионом Англии, получил большинство голосов в результате опроса группы экспертов, капитанов клубов Премьер-лиги и болельщиков.

Помимо Канте на приз претендовали Эден Азар, Сесар Аспиликуэта (оба — «Челси»), Харри Кейн, Деле Алли, Ян Вертонген (все — «Тоттенхэм»), Ромелу Лукаку («Эвертон») и Алексис Санчес («Арсенал»).