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Канте признан лучшим игроком сезона в АПЛ

21.05.2017 12:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник «Челси» Нголо Канте был удостоен награды лучшему игроку сезона-2016/17 в английской премьер-лиге.

26-летний француз, который в составе лондонской команды стал чемпионом Англии, получил большинство голосов в результате опроса группы экспертов, капитанов клубов Премьер-лиги и болельщиков.

Помимо Канте на приз претендовали Эден Азар, Сесар Аспиликуэта (оба — «Челси»), Харри Кейн, Деле Алли, Ян Вертонген (все — «Тоттенхэм»), Ромелу Лукаку («Эвертон») и Алексис Санчес («Арсенал»).

 
 
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Полузащитник «Челси» Нголо Канте был удостоен награды лучшему игроку сезона-2016/17 в английской премьер-лиге.

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